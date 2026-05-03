Nell'area del Barese si registra un aumento degli episodi di violenza, portando a un incremento delle misure di sicurezza. Nei giorni scorsi, sono stati inviati altri dieci carabinieri a Bisceglie per rafforzare il presidio sul territorio. Il ministro dell’Interno è atteso in Puglia nei prossimi giorni per discutere della situazione, mentre le autorità continuano a monitorare gli sviluppi.

Sull’emergenza sicurezza del Barese dopo l’escalation di violenza, scende in campo il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi atteso in Puglia nei prossimi giorni. Non sono stati definiti gli incontri e le tappe, ma è trapelato che il suo arrivo servirà per fare il punto con prefetti, questori e vertici delle forze dell’ordine. La sparatoria a Bisceglie L’ultima vicenda che ha riguardato Bisceglie, la sparatoria all’interno del ristorante “Spaghetteria n.1” in pieno centro che ha provocato la morte del 62enne incensurato Lino Pizzi, ha fatto scattare la convocazione urgente della riunione del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto della Bat Flavia Anania.🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Sicurezza, atteso Piantedosi. Altri 10 carabinieri a Bisceglie: guardia alta dopo le violenze

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