Sabotaggi ai treni Alta Velocità Piantedosi convoca per oggi il comitato sicurezza con Fs

Sabotaggi all’Alta Velocità: Piantedosi Convoca un Vertice per la Sicurezza della Rete. Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha convocato per oggi, lunedì 16 febbraio, un vertice urgente del Comitato nazionale per l’ordine e la sicurezza pubblica a seguito dei ripetuti sabotaggi che hanno colpito la linea ferroviaria ad alta velocità nell’area di Bologna. L’obiettivo è fare luce sugli episodi, individuare i responsabili e rafforzare le misure di protezione di un’infrastruttura strategica per il Paese. Allerta Massima a Bologna: Indagini in Corso per Atti Volontari. L’allerta è massima dopo che, sabato 14 febbraio, sono state rilevate manomissioni agli impianti della rete ferroviaria nel nodo di Bologna.🔗 Leggi su Ameve.eu

