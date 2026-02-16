Sabotaggi ai treni Alta Velocità Piantedosi convoca per oggi il comitato sicurezza con Fs
Matteo Piantedosi ha deciso di convocare un vertice urgente dopo che i sabotaggi ai treni Alta Velocità hanno causato interruzioni e ritardi significativi sulla linea Bologna-Milano. La decisione arriva in risposta a diversi atti vandalici che hanno messo a rischio la sicurezza dei passeggeri e hanno costretto le ferrovie a intervenire più volte nelle ultime settimane. Oggi, il ministro dell’Interno incontrerà rappresentanti di Ferrovie dello Stato e forze dell’ordine per pianificare nuove misure di sicurezza.
Sabotaggi all'Alta Velocità: Piantedosi Convoca un Vertice per la Sicurezza della Rete. Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha convocato per oggi, lunedì 16 febbraio, un vertice urgente del Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica a seguito dei ripetuti sabotaggi che hanno colpito la linea ferroviaria ad alta velocità nell'area di Bologna. L'obiettivo è fare luce sugli episodi, individuare i responsabili e rafforzare le misure di protezione di un'infrastruttura strategica per il Paese. Allerta Massima a Bologna: Indagini in Corso per Atti Volontari. L'allerta è massima dopo che, sabato 14 febbraio, sono state rilevate manomissioni agli impianti della rete ferroviaria nel nodo di Bologna.
Piantedosi convoca il Comitato sicurezza con i vertici di Fs dopo i sabotaggi alle linee ferroviarie
Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha convocato un incontro con i responsabili di Ferrovie dello Stato dopo che alcune linee ferroviarie sono state sabotaggiate nelle ultime settimane.
Caso sabotaggi, Piantedosi convoca il Comitato nazionale per l’ordine e la sicurezza. Lunedì vertice al Viminale
Matteo Piantedosi ha deciso di riunire il Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza dopo i sabotaggi che hanno causato ritardi e cancellazioni dei treni, creando caos tra i pendolari.
