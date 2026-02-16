Sabotaggi ai treni Alta Velocità Piantedosi convoca per oggi il comitato sicurezza con Fs

Da ameve.eu 16 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Matteo Piantedosi ha deciso di convocare un vertice urgente dopo che i sabotaggi ai treni Alta Velocità hanno causato interruzioni e ritardi significativi sulla linea Bologna-Milano. La decisione arriva in risposta a diversi atti vandalici che hanno messo a rischio la sicurezza dei passeggeri e hanno costretto le ferrovie a intervenire più volte nelle ultime settimane. Oggi, il ministro dell’Interno incontrerà rappresentanti di Ferrovie dello Stato e forze dell’ordine per pianificare nuove misure di sicurezza.

Sabotaggi all’Alta Velocità: Piantedosi Convoca un Vertice per la Sicurezza della Rete. Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha convocato per oggi, lunedì 16 febbraio, un vertice urgente del Comitato nazionale per l’ordine e la sicurezza pubblica a seguito dei ripetuti sabotaggi che hanno colpito la linea ferroviaria ad alta velocità nell’area di Bologna. L’obiettivo è fare luce sugli episodi, individuare i responsabili e rafforzare le misure di protezione di un’infrastruttura strategica per il Paese. Allerta Massima a Bologna: Indagini in Corso per Atti Volontari. L’allerta è massima dopo che, sabato 14 febbraio, sono state rilevate manomissioni agli impianti della rete ferroviaria nel nodo di Bologna.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

Piantedosi convoca il Comitato sicurezza con i vertici di Fs dopo i sabotaggi alle linee ferroviarie

Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha convocato un incontro con i responsabili di Ferrovie dello Stato dopo che alcune linee ferroviarie sono state sabotaggiate nelle ultime settimane.

Caso sabotaggi, Piantedosi convoca il Comitato nazionale per l’ordine e la sicurezza. Lunedì vertice al Viminale

Matteo Piantedosi ha deciso di riunire il Comitato nazionale per l’ordine e la sicurezza dopo i sabotaggi che hanno causato ritardi e cancellazioni dei treni, creando caos tra i pendolari.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Caos treni Alta velocità, ritardi e deviazioni per sabotaggi: cosa succede; Sabotaggi a treni dell’Alta Velocità, ecco il piano per la sicurezza; Sabotaggi treni, il Codacons annuncia richiesta di risarcimenti e lancia l'allarme: Passeggeri rischiano la beffa; Roma, nuovi sabotaggi sull'Alta Velocità: ritardi fino a 140 minuti.

sabotaggi ai treni altaSabotaggi ai treni Alta Velocità, Piantedosi convoca per oggi il comitato sicurezza con Fs(Adnkronos) - Sui sabotaggi all'Alta Velocità il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha convocato per oggi, lunedì 16 febbraio, alle 17.30 al Viminale il ... vicenzareport.it

sabotaggi ai treni altaSabotaggi su linee dell'Alta velocità, treni cancellati e ritardi fino a 2 ore. Salvini: Atti criminaliDue episodi dolosi riscontrati nelle prime ore del mattino sulle linee Roma-Napoli e Roma-Firenze. Salvini: 'Atti criminali' ... adnkronos.com