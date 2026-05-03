A Passo Corese è partita una raccolta firme per richiedere l’installazione di un nuovo presidio di polizia nel quartiere. La proposta mira a rafforzare la presenza delle forze dell’ordine e a contrastare la microcriminalità che si registra nella zona. Le iniziative sono al centro di un confronto tra le forze politiche di centrosinistra e di destra, che si accusano a vicenda di gestioni diverse sul tema sicurezza.

? Cosa scoprirai Come influirà il nuovo presidio sulla microcriminalità nella Sabina?. Perché le forze di centrosinistra criticano la gestione della destra?. Chi sono i promotori che chiedono il nuovo commissariato?. Dove e quando si può firmare la petizione per la sicurezza?.? In Breve Sinistra Italiana e lista Fara X TUTTI promuovono l'iniziativa per il nuovo presidio.. Appuntamento per la raccolta firme fissato il 2 maggio presso l'Abbazia di Farfa.. Obiettivo contrastare microcriminalità e infiltrazioni criminali nel territorio della Sabina.. Presidio mira a proteggere attività commerciali e produttori locali della zona..? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,2% (Q1 2026).🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sicurezza a Passo Corese: parte la raccolta firme per il nuovo presidio

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