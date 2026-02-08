Lega in marcia per la sicurezza | raccolta firme a sostegno delle forze dell’ordine e riforma del Decreto Sicurezza

Da ameve.eu 8 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Lega scende in piazza a Termoli e in altre città italiane per raccogliere firme a favore delle forze dell’ordine. I militanti chiedono una riforma del Decreto Sicurezza e maggiore protezione legale per gli agenti impegnati nelle operazioni di sicurezza. La mobilitazione mira a sensibilizzare l’opinione pubblica e a spingere il governo a intervenire su questi temi.

La Lega ha portato in piazza a Termoli, e in altre località italiane, un acceso sostegno alle forze dell’ordine, culminato in una raccolta firme volta a rafforzare la tutela legale per gli agenti impegnati nei servizi di sicurezza. L’iniziativa, che si è svolta nel corso di un fine settimana, ha visto i militanti e i dirigenti del partito confrontarsi direttamente con i cittadini, raccogliendo adesioni a una petizione che chiede modifiche al Decreto Sicurezza e un inasprimento delle sanzioni per chi detiene armi. L’evento, tenutosi in prossimità del Monumento cittadino, si inserisce in un contesto nazionale di crescente dibattito sulla sicurezza e sul ruolo delle forze dell’ordine, alimentato da un caso specifico avvenuto nella periferia milanese.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

Approfondimenti su Lega Sicurezza

Sicurezza, Lega Campania in piazza: raccolta firme a sostegno delle Forze dell’Ordine

La Lega Campania ha organizzato nel fine settimana una manifestazione in diverse piazze della regione.

Sicurezza, "Io sto col poliziotto": la Lega si mobilita a sostegno delle forze dell'ordine

La Lega scende in piazza per sostenere le forze dell’ordine.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Lega Sicurezza

Argomenti discussi: Vannacci, Zaia: vedremo potenziale della marcia che farà in solitaria. VIDEOINTERVISTA; Trump, dal Venezuela a Cuba: il petrolio che lega tutto; Ultimo derby veneto stagionale: Belluno in marcia verso San Donà; Il generale Vannacci lascia la Lega: Proseguo la mia strada da solo, Futuro nazionale è realtà.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.