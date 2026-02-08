Lega in marcia per la sicurezza | raccolta firme a sostegno delle forze dell’ordine e riforma del Decreto Sicurezza

La Lega scende in piazza a Termoli e in altre città italiane per raccogliere firme a favore delle forze dell’ordine. I militanti chiedono una riforma del Decreto Sicurezza e maggiore protezione legale per gli agenti impegnati nelle operazioni di sicurezza. La mobilitazione mira a sensibilizzare l’opinione pubblica e a spingere il governo a intervenire su questi temi.

La Lega ha portato in piazza a Termoli, e in altre località italiane, un acceso sostegno alle forze dell’ordine, culminato in una raccolta firme volta a rafforzare la tutela legale per gli agenti impegnati nei servizi di sicurezza. L’iniziativa, che si è svolta nel corso di un fine settimana, ha visto i militanti e i dirigenti del partito confrontarsi direttamente con i cittadini, raccogliendo adesioni a una petizione che chiede modifiche al Decreto Sicurezza e un inasprimento delle sanzioni per chi detiene armi. L’evento, tenutosi in prossimità del Monumento cittadino, si inserisce in un contesto nazionale di crescente dibattito sulla sicurezza e sul ruolo delle forze dell’ordine, alimentato da un caso specifico avvenuto nella periferia milanese.🔗 Leggi su Ameve.eu

La Lega Campania ha organizzato nel fine settimana una manifestazione in diverse piazze della regione.

IL DECRETO (IN)SICUREZZA NON SERVE A MIGLIORARE LA TUA VITA, MA A RENDERE L'ITALIA UN PAESE PIÙ INGIUSTO Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha autorizzato il Decreto Sicurezza del Governo Meloni, ennesima norma liberti facebook

“Il Decreto Sicurezza è uno strumento per arginare un’ondata di violenza che si vuole far crescere, alimentata da quelli che ai miei tempi venivano definiti cattivi maestri”. Così Paolo Zangrillo, Ministro della Pubblica Amministrazione. x.com