Sulla spesa farmaceutica serve una politica vera

La spesa farmaceutica aumenta perché la popolazione invecchia e vengono introdotti farmaci più costosi. Questo fenomeno si verifica da anni e riguarda molte regioni italiane. Un esempio concreto è l’impennata di spese per terapie avanzate, che incidono sempre di più sui bilanci delle aziende sanitarie.

Il costo per farmaci cresce per molti motivi. Programmare e non litigare "Al banco serve cura, non politica". Il capo dei farmacisti boccia il boicottaggio dei medicinali israeliani La crescita della spesa farmaceutica non è una sorpresa. E' un fenomeno strutturale, legato all'invecchiamento della popolazione, all'arrivo di farmaci innovativi ad alto costo, al progressivo spostamento di alcune terapie dall'ospedale al territorio. Tutte variabili note, prevedibili, studiate da anni. Proprio per questo, però, lo sforamento dei tetti e le tensioni che ne sono seguite aprono una questione che non può essere archiviata come un incidente tecnico.