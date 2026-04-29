Il Comandante anarchico e le sue battaglie nel cuore del ' 900 | presentazione del libro su Emilio Canzi in piazzale Picelli

Giovedì 7 maggio alle ore 19 presso lo spazio Barrique in piazzale Picelli a Parma si terrà la presentazone del volume Il Comandante anarchico e le sue battaglie nel cuore del '900. Emilio Canzi, vita, lotta e memoria tra documenti e fotografie inedite, edito da Ravizza Editore, scritto da.🔗 Leggi su Parmatoday.it

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