Desenzano del Garda si tuffa dal pedalò e non riemerge | 16enne in condizioni disperate

A Desenzano del Garda, un ragazzo di 16 anni si è immerso nel lago dal pedalò e non è più riemerso. Le ricerche sono state avviate immediatamente e proseguono senza sosta, ma al momento non ci sono notizie sul suo ritrovamento. La vicenda si verifica poche ore dopo un episodio analogo avvenuto in un’altra località della regione, che ha portato a una perdita di vite umane.

Desenzano del Garda (Brescia), 2 maggio 2026 – A distanza di poche ore dall a tragedia avvenuta a Mandello del Lario, un altro dramma simile scuote la Lombardia. Un ragazzo di 16 anni, di origine tunisina e residente a Pavia, è rimasto vittima di un incidente oggi nel lago di Garda dopo essersi tuffato dal pedalò: le sue condizioni sono disperate. Il gruppo di amici, di cui faceva parte il 16enne, era partito dalla spiaggia del Desenzanino, a Desenzano del Garda, quando il giovane si è immerso nelle acque del lago senza più riemergere. A dare l'allarme sono stati gli stessi amici, che hanno immediatamente richiesto soccorso. https:www.ilgiorno.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Desenzano del Garda, si tuffa dal pedalò e non riemerge: 16enne in condizioni disperate Notizie correlate Mandello del Lario, si tuffa nel lago e non riemerge: morto un 15enneMandello del Lario, 2 maggio 2026 – Grave tragedia a Mandello del Lario, nel lecchese, dove un ragazzino straniero di 15anni è morto dopo essersi... Mandello del Lario, si tuffa nel lago e non riemerge: paura per le sorti di un 15enneMandello del Lario, 2 maggio 2026 – Forte apprensione a Mandello del Lario, nel lecchese, dove sono in corso le operazioni di ricerca per trovare una... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Desenzano si veste di moda: modelle da tutta Italia per la Garda Fashion Week; Comune di Desenzano del Garda. Contrasto alla criminalità diffusa ed al degrado urbano. Servizi straordinari di controllo del territorio. Polizia di Stato: sequestrati coltelli a serramanico. - Polizia di Stato; A 27 anni diventa sacerdote: la storia di don Cristian Oneta - BresciaToday; Desenzano: due incontri tra letteratura e pensiero. Desenzano del Garda, si tuffa dal pedalò e non riemerge: morto un 16enneIl corpo del ragazzo, residente a Pavia, è stato recuperato da uno dei suoi amici. Vani i tentativi di rianimazione durati oltre un’ora: si indaga sulla dinamica ... ilgiorno.it Si tuffa dal pedalò e non riemerge, ragazzo muore nel lago di GardaUn ragazzo è morto oggi nel lago di Garda dopo essersi tuffato dal pedalò. Lo rende noto la Guardia costiera, intervenuta con due mezzi navali. (ANSA) ... ansa.it L'asilo Nido “Bucaneve” di Desenzano del Garda, in provincia di Brescia, nasce grazie ai fondi del PNRR, integrati dall’amministrazione comunale, con l’obiettivo di ampliare l’offerta educativa sul territorio e rispondere ai bisogni di una città importante. La strut - facebook.com facebook