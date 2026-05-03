Si rompe le ossa ma prosegue il Giro d’Italia e arriva secondo

Il 8 maggio il Giro d’Italia è ripartito, nonostante un ciclista si sia rotto le ossa durante la gara. Nonostante l’incidente, il corridore ha deciso di continuare, arrivando secondo nella tappa. La corsa è proseguita lungo le strade italiane, con i partecipanti impegnati in pedalate intense e condizioni variabili. Le immagini mostrano i ciclisti in azione, con le gambe che si muovono energicamente e le biciclette che avanzano tra il pubblico.

Pedali che frullano, catene oliate a dovere, polpacci lucidi. L’otto maggio il Giro d'Italia riparte. La carovana si muove e un fiume di maglie colorate arreda la penisola da sud a nord. Ogni volta che la corsa riprende la sua danza inesauribile, la memoria collettiva vibra. Tra le pieghe di questa epica polverosa e magnifica, si staglia un signore di granito. Un toscano fiero, taciturno, scolpito nella roccia viva. Fiorenzo Magni. Lo chiamano il "Terzo Uomo", il convitato di pietra nel duello spigoloso e infinito tra Fausto Coppi e Gino Bartali. Sulle strade infide e brutali del Nord diventa per tutti il "Leone delle Fiandre". E al Giro d'Italia del 1956, questo felino ruggisce con una ferocia che travalica l'umano e sconfina nel mito.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Si rompe le ossa ma prosegue il Giro d’Italia e arriva secondo The Sea Mystery by Freeman Wills Crofts | Inspector French Mystery Audiobook Notizie correlate Leggi anche: Ma Netanyahu non vuole fermarsi: "Stiamo spezzando le ossa a Teheran. Il popolo si sollevi" Giro d’Italia, arriva Wolfie ’Lezioni’ per le primarieIn vista della tappa del Giro d’Italia che il prossimo 19 maggio vedrà Massa protagonista con l’arrivo della corsa rosa, l’amministrazione comunale...