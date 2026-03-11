Durante una visita al Centro nazionale delle operazioni di emergenza sanitaria, il primo ministro israeliano ha dichiarato che l'offensiva militare contro l'Iran non è ancora terminata e ha affermato che stanno

"L'offensiva militare israeliana contro l'Iran non è ancora conclusa". È l'avvertimento lanciato ieri dal primo ministro Benjamin Netanyahu, pronunciato durante una visita al Centro nazionale delle operazioni di emergenza sanitaria. A riportarlo è il Times of Israel. Bibi ha poi proseguito: "Con l'operazione in corso stiamo rompendo le loro ossa e non abbiamo ancora finito". E ancora: "Far crollare il regime è nelle mani del popolo iraniano". E Netanyahu ha infine concluso: "La nostra aspirazione è di portarlo a liberarsi del giogo della tirannia. E se avremo successo insieme, arriveremo a una fine permanente e al cambiamento", ha assicurato. Ma il ruggito di Bibi non si è fermato qui, un post con lui come protagonista ha fatto il giro del mondo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Ma Netanyahu non vuole fermarsi: "Stiamo spezzando le ossa a Teheran. Il popolo si sollevi"

