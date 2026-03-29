Giro d’Italia arriva Wolfie ’Lezioni’ per le primarie

In vista della tappa del Giro d’Italia prevista per il 19 maggio, il percorso attraverserà Massa, attirando l’attenzione degli appassionati e dei media. La corsa, che coinvolge numerosi ciclisti professionisti, sta già creando aspettative tra gli spettatori e gli organizzatori. La tappa rappresenta una delle tappe più attese del giro, con un percorso che prevede varie salite e tratti pianeggianti.

In vista della tappa del Giro d’Italia che il prossimo 19 maggio vedrà Massa protagonista con l’arrivo della corsa rosa, l’amministrazione comunale promuove, per martedì prossimo 31 marzo, una giornata speciale interamente dedicata ai più piccoli, all’insegna dell’educazione, dello sport e della partecipazione. Un doppio appuntamento nella sala consiliare e all’Opa. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di avvicinare i bambini alla grande manifestazione ciclistica, coinvolgendoli attivamente nella vita cittadina e trasmettendo loro i primi rudimenti di educazione stradale, con particolare attenzione all’uso della bicicletta. Le attività saranno curate dal personale specializzato della Polizia locale. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Giro d’Italia, arriva Wolfie ’Lezioni’ per le primarie Articoli correlati Neomamma al corso abilitante, costretta a seguire le lezioni. Forse arriva la possibilità di rinvioUna docente trentenne vincitrice del concorso PNRR per l’insegnamento ha raccontato le difficoltà nel conciliare il percorso di abilitazione... Giro d’Italia, torna il Giro-E: 18 tappe in e-bike alla scoperta del Bel PaeseDiciotto tappe su e giù per l’Italia, per una esperienza sempre più spumeggiante. Una raccolta di contenuti su Giro d'Italia arriva Wolfie 'Lezioni'... Temi più discussi: Giro d’Italia, dubbi sulla sicurezza delle strade: la corsa rosa taglia Lavagna e Cogorno; Giro d’Italia, cambia il tracciato della Voghera-Milano per i lavori a Bressana; Giro d’Italia 2025, Veneto protagonista con ben 4 tappe; Con la tappa del Giro d’Italia arriva in Valle d’Aosta anche il Giro-E. Il Giro d’Italia arriva in città e i costi diventano un casoGiro d'Italia a Voghera: ma quanto mi costi? Se lo chiedono i Civici, che siedono sui banchi dell'opposizione e che hanno inviato un'interpellanza alla sindaca Paola Garlaschelli. La polemica sulla ... laprovinciapavese.gelocal.it Giro d'Italia, una notte rosa per celebrare la 19esima tappaFELTRE - Notte rosa, serate culturali, eventi collaterali e coinvolgimento di cittadini e studenti: Feltre ed il feltrino si preparano ad accogliere la 19esima tappa del Giro d'Italia. Entrano nel ... ilgazzettino.it Martin beffa Bagnaia all’ultimo giro e torna a vincere, la Sorint di Austin è sua. Bezzecchi out x.com Martin beffa Bagnaia ad un giro dalla fine e vince recuperandogli un secondo e mezzo ma Pecco comunque c'è. Poi lo spagnolo la lancia per festeggiare, ma va tutto bene. Terzo Acosta, quarto Bastianini, poi Alex Marquez, Marini, Ogura, Raul Fernandez e Z - facebook.com facebook