Si ferma per prestare aiuto viene centrato da un’auto | 35enne muore così Chi era

Un uomo di 35 anni ha perso la vita all’alba sul Grande Raccordo Anulare di Roma. La vittima si era fermata per aiutare un automobilista coinvolto in un incidente precedente, quando è stata investita da un’auto in transito. La scena si è verificata in una zona trafficata, e sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per il 35enne non c’è stato nulla da fare. La polizia ha avviato le indagini sull’accaduto.

Un gesto di aiuto si è trasformato in tragedia all’alba sul Grande Raccordo Anulare di Roma. Un uomo di 35 anni è morto dopo essere stato travolto da un’auto mentre si era fermato per prestare soccorso a un automobilista coinvolto in un precedente incidente. Lo schianto è avvenuto intorno alle 5.15 di oggi, domenica 3 maggio 2026, all’altezza del chilometro 40, in prossimità dell’uscita Tuscolana, lungo la carreggiata interna. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli investigatori, tutto sarebbe iniziato con un incidente autonomo. Un veicolo si sarebbe ribaltato o comunque fermato dopo aver perso il controllo, con gli occupanti rimasti illesi.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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