Si conclude ’Lucca Classica’ con il premio a Baricco e tanta musica

Oggi alle 18.30 si chiude la dodicesima edizione del Lucca Classica Music Festival nella chiesa di S. Francesco, con la consegna del premio a Alessandro Baricco. La manifestazione ha visto esibizioni musicali durante tutto il periodo e si conclude con questo evento finale.

Si conclude oggi alle 18.30, nella chiesa di S. Francesco, con la consegna del premio Lucca Classica ad Alessandro Baricco (nella foto) la dodicesima edizione del Lucca Classica Music Festival. Dopo la cerimonia, il concerto con due solisti d’eccezione, il violinista Marco Rizzi e il violista Danilo Rossi, insieme all’ Orchestra del Conservatorio “Boccherini”. Dopo una conversazione con Anelide Nascimbene Foletto, docente di Storia della musica al Conservatorio Verdi di Milano e la cerimonia di premiazione, verranno eseguiti il Concerto n. 4 in re maggiore per violino e orchestra K218 di Mozart e la Sinfonia n. 1 in do maggiore op. 21 di Beethoven.🔗 Leggi su Lanazione.it

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