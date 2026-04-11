Il premio Lucca Classica 2026 è stato assegnato a Alessandro Baricco. La cerimonia di consegna si svolgerà domenica 3 maggio alle 18.

Il premio Lucca Classica 2026 va ad Alessandro Baricco. La cerimonia di consegna si terrà domenica 3 maggio alle 18.30 nella chiesa di San Francesco e segnerà la chiusura della 12esima edizione della manifestazione promossa dall’ Associazione Musicale Lucchese. Il nome di Baricco va ad arricchire l’albo d’oro del premio che comprende Sofjia Gubaidulina, Raina Kabaivanska, Eleonora Abbagnato, Brunello Cucinelli, Gianfranco Ravasi, Fabiola Gianotti, Antonio Pappano, Riccardo Chailly, Stefano Bollani e Valentina Cenni, Nuria Schönberg Nono e Nicola Piovani. C’è un filo che da sempre lega Alessandro Baricco alla musica. Un filo che passa dal pianoforte, in cui si è diplomato da ragazzo, per arrivare alle parole, prima quelle del critico musicale e poi quelle dello scrittore. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - A Baricco il premio Lucca Classica 2026

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