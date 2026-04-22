Dal 29 aprile al 3 maggio si terrà a Lucca il Lucca Classica Music Festival, un evento di cinque giorni dedicato alla musica classica. La manifestazione prevede concerti e performance che coinvolgeranno diversi spazi della città, offrendo un programma ricco di esibizioni dal vivo. L'evento rappresenta un appuntamento importante per gli appassionati e gli amanti del genere, con un calendario che si svilupperà nell’arco di cinque giorni.

Conto alla rovescia per Lucca Classica Music Festival che dal 29 aprile al 3 maggio propone pura immersione. Dalla mattina fino a notte fonda, tutto il centro storico verrà invaso dalla musica, eseguita nelle piazze, nei palazzi storici, nelle chiese, nei teatri e in ogni luogo in cui sia possibile suonare, fare cultura e parlare di bellezza. Dieci concerti soltanto nel primo giorno, quello di mercoledì 29. Si inizierà alle 15 a Villa Bottini con il Duo Harmonie, composto da Selene Silicani al flauto e Lorenzo Corsaro al pianoforte su musiche di Beethoven e Prokof’ev. Alla stessa ora ma a Palazzo Ducale, Sala Tobino, l’appuntamento sarà con la “Primavera“ in musica di Greta Buonamici, Chiara Ramello, soprani, Annagiulia Giorgini, Chiara Mariani, pianoforte.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Lucca Classica. Cinque giorni di pura musica

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