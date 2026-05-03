Si chiude la vicenda delle certificazioni Inail non pagate ai medici del pronto soccorso

Il tribunale di Vasto ha stabilito che undici medici del pronto soccorso dell’ospedale locale devono ricevere i compensi relativi alle certificazioni Inail effettuate tra il 2019 e il 2020. La decisione giudiziaria impone alla Asl competente di versare le somme dovute ai medici coinvolti. La vicenda, che riguarda pagamenti non effettuati, si è conclusa con questa sentenza definitiva.

Il tribunale di Vasto ha riconosciuto il diritto di 11 dirigenti medici del pronto soccorso dell’ospedale di Vasto a ricevere i compensi spettanti per l’attività di certificazione Inail svolta tra il 2019 e il 2020, condannando la Asl Lanciano-Vasto-Chieti al pagamento delle somme dovute, per un.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate Assalto ai pronto soccorso, i medici: “Andiamo noi nelle case di comunità”Firenze, 7 aprile 2026 – Non c’è nulla di nuovo nell’ultimo assalto ai pronto soccorso toscani nei giorni delle feste di Pasqua. Sfida Pir contro l’assalto ai pronto soccorso. Ma c’è un problema: mancano i mediciFirenze, 10 aprile 2026 – È servito più di un anno di rodaggio, quasi in sordina, per testare i Pir, i Punti di intervento rapido in Toscana. Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Si chiude la vicenda delle certificazioni INAIL non pagate ai medici del Pronto Soccorso di Vasto; A Vasto è stato anche il giorno della Maratona Diomedea; Inquadramento Contributivo INAIL: Errore Azienda, Niente Rimborso. Polveri pericolose nei luoghi di lavoro: la guida tecnica INAIL La nuova guida tecnica INAIL 2026 offre indicazioni operative per valutare e gestire il rischio da polveri aerodisperse nei luoghi di lavoro. Focus su settori esposti, campionamento, inqui facebook #Inail pubblica un volume sulla gestione del rischio amianto negli edifici. Un supporto operativo aggiornato per affrontare una presenza ancora diffusa e rafforzare prevenzione, sicurezza e tutela della salute. urly.it/31fmh_ x.com