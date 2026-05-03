Dal 7 aprile, la flat tax del 7% si estende ai pensionati stranieri che si trasferiscono nel Sud Italia, modificando le regole precedenti. Questa novità riguarda chi decide di vivere nella regione e beneficia di questa agevolazione fiscale. La misura mira ad attrarre pensionati provenienti da altri paesi, offrendo loro condizioni fiscali più favorevoli rispetto al passato. La modifica si applica a chi opta di trasferirsi nel territorio interessato.

Dallo scorso 7 aprile, il panorama dell’attrattività fiscale per chi sceglie di investire i propri anni d’oro sotto il sole del Mediterraneo è ufficialmente mutato. L’articolo 26 della legge 34 dell’11 marzo 2026 (la legge per le pmi) ha infatti modificato profondamente l’assetto delle imposte sui redditi, portando da 20.000 a 30.000 il limite di abitanti dei comuni del Sud Italia che possono offrire ai nuovi residenti in pensione la celebre imposta sostitutiva del 7%. Si tratta di una modifica che, a prima vista, appare meramente tecnica, ma che in realtà ridisegna la strategia di ripopolamento e attrazione di capitali stranieri nelle regioni del Sud.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Si allarga l’applicazione della flat tax del 7% per i pensionati stranieri che si trasferiscono nel Sud Italia: cosa cambia

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