A partire da aprile 2026, i piccoli centri del Sud Italia accoglieranno pensionati stranieri grazie all’introduzione di una flat tax al 7%. Questa misura fiscale riguarda i pensionati che decidono di stabilirsi nei comuni del Mezzogiorno, con l’obiettivo di incentivare la residenza e il rilancio di alcune aree del territorio. La novità coinvolge anche nuovi borghi e frazioni delle zone interessate.

Dall'inizio di aprile 2026, i piccoli centri del Mezzogiorno aprono le porte a un nuovo flusso di residenza fiscale grazie all'estensione della flat tax al 7% per i pensionati esteri. La Legge annuale PMI (L. n. 342026), in particolare il suo articolo 26, ha infatti innalzato la soglia demografica dei comuni ammessi al regime agevolato, portandola da 20mila a 30mila abitanti per le aree del Sud Italia. Questa evoluzione normativa, che ha preso ufficialmente vigore lo scorso 7 aprile, modifica l .🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sud Italia: flat tax al 7% per pensionati, nuovi borghi coinvolti

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