Si addormenta con la sigaretta accesa | a fuoco un appartamento in largo Niccolini evacuato il palazzo

Oggi, poco dopo le 15, un incendio si è sviluppato in un appartamento di largo Niccolini. Testimoni riferiscono che un uomo si è addormentato con una sigaretta accesa, causando il rogo. L'incendio ha reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco, che hanno evacuato l'intero stabile per motivi di sicurezza. Nessuno è rimasto ferito durante l'intervento.

Verso le 15 di oggi, 3 maggio, un appartamento ha preso fuoco al civico 3 di largo Niccolini. Stando a quanto raccontano alcuni testimoni, un uomo si è addormentato con una sigaretta accesa. Il mozzicone avrebbe poi appiccato il fuoco all'insetticida che aveva spruzzato in casa, al terzo piano.🔗 Leggi su Triesteprima.it Notizie correlate Si addormenta lasciando una candela accesa e il divano prende fuoco: paura in un appartamento in via PaoliPaura in via Paoli per un incendio divampato all'interno di un appartamento al piano terra di uno stabile nella notte tra giovedì 16 e venerdì 17... Si addormenta sul letto con la sigaretta ancora accesa, 60enne muore nell’incendio in casaAdele De Nuccio è morta nell'incendio scoppiato nel suo appartamento a Castellanza (Varese) lo scorso 21 marzo.