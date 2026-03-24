Si addormenta sul letto con la sigaretta ancora accesa 60enne muore nell'incendio in casa

Adele De Nuccio è morta nell'incendio scoppiato nel suo appartamento a Castellanza (Varese) lo scorso 21 marzo. La 60enne si sarebbe addormentata sul letto con una sigaretta ancora accesa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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