La popstar colombiana Shakira sarà protagonista di un grande concerto gratuito il 2 maggio sulla spiaggia di Copacabana, icona di Rio de Janeiro, nell'ambito del progetto " Todo Mundo no Rio ". L'evento, riporta il sito all news G1, punta a replicare il successo dei recenti show di star internazionali e potrebbe attirare oltre due milioni di spettatori, con stime che arrivano fino a 2,5 milioni. Il palco, tra i più grandi mai allestiti sulla celebre spiaggia carioca, includerà una passerella di 25 metri e centinaia di metri quadrati di maxischermi. In scaletta i principali successi dell'artista, da "Hips Don't Lie" a "La Tortura", insieme ai brani più recenti del tour "Las Mujeres Ya No Lloran" ("Le donne non piangono più" in italiano).🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Shakira in concerto gratuito a Copacabana, attesi milioni di fan

Shakira In Concert: El Dorado World Tour | Full Concert

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