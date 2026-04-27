Concerto di Shakira a Rio de Janeiro maledetto morto operaio | 14 giorni prima era stata trovata una bomba

Durante i preparativi per il concerto di Shakira a Rio de Janeiro, un operaio ha perso la vita mentre lavorava alla struttura. A circa due settimane dall’evento, le autorità hanno scoperto una bomba nelle vicinanze, che si ritiene fosse stata posizionata prima dell’allestimento. La polizia sta indagando sulle cause dell’incidente e sui collegamenti tra l’ordigno trovato e l’incidente mortale avvenuto sul luogo di lavoro.

Un operaio è morto a Rio de Janeiro, in Brasile, in seguito a un incidente avvenuto durante l’allestimento del palco per il concerto gratuito di Shakira previsto per il 2 maggio sulla spiaggia di Copacabana. Secondo quanto riferito dai vigili del fuoco, l’uomo è rimasto schiacciato alle gambe da un sistema di sollevamento mentre lavorava per allestire la struttura. Alcuni fan hanno chiesto la cancellazione dell’evento. Concerto di Shakira, operaio morto La tragedia è avvenuta domenica 26 aprile. I colleghi sono riusciti a estrarlo e i soccorritori lo hanno trasportato in ambulanza verso il più vicino ospedale. A causa delle gravissime ferite, l’uomo è deceduto poco dopo l’arrivo in pronto soccorso.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Concerto di Shakira a Rio de Janeiro "maledetto", morto operaio: 14 giorni prima era stata trovata una bomba Notizie correlate Brasile, a Rio de Janeiro una scuola di samba omaggia Lula al CarnevaleLa scuola di samba Academicos de Niteroi ha deciso di omaggiare il presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva con una parata al Sambodromo di... Leggi anche: Etcheverry, che impresa! Batte Tabilo e conquista Rio de Janeiro dopo una giornata pazza Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Shakira in concerto gratuito a Copacabana, attesi milioni di fan; Shakira in concerto gratuito a Copacabana, attesi milioni di fan; Worker dies during stage assembly for Shakira concert in Rio; Un uomo di 28 anni è morto durante la costruzione del palco per il concerto di Shakira a Copacabana. Un uomo di 28 anni è morto durante la costruzione del palco per il concerto di Shakira a CopacabanaUn lavoratore di 28 anni è morto durante l’allestimento del palco di Shakira a Copacabana, in Brasile. La cantante terrà un enorme concerto gratuito il 2 maggio. Leggi le notizie in tempo reale. Aggiu ... fanpage.it Shakira a Copacabana, la tragedia prima dello show: un operaio di 28 anni è mortoUn crollo improvviso, il caos dietro le quinte e una morte ancora da chiarire: ombre sul palco del concerto di Shakira a Copacabana ... corrieredellosport.it Un lavoratore di 28 anni è morto durante l’allestimento del palco di Shakira a Copacabana, in Brasile. La cantante terrà un enorme concerto gratuito il 2 maggio. - facebook.com facebook