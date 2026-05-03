La cantante colombiana ha portato sul palco di Copacabana un grande spettacolo gratuito, attirando migliaia di persone sulla spiaggia. L’evento ha avuto un impatto economico significativo, con un ritorno di diversi milioni di euro per le attività commerciali locali. La performance si inserisce in una serie di concerti gratuiti di artisti internazionali, che attirano pubblico e visitatori nella zona.

Il concerto segue la scia di spettacoli simili organizzati prima da Madonna nel 2024 e poi da Lady Gaga nel 2025 anche questi seguiti da folle oceaniche pronte a ballare sulla sabbia Shakira sulle orme di Madonna e Lady Gaga. La superstar colombiana ha conquistato la spiaggia di Copacabana con un concerto gratuito. Un’operazione a incasso zero? Non proprio. Secondo il sindaco di Rio de Janeiro, l’evento ha richiamato circa 2 milioni di persone: così con un investimento minimo si sarebbe generato un ritorno economico 40 volte superiore, stimato in circa 777 milioni di reais, cioè 155 milioni di dollari tra turisti, hotel, ristoranti e negozi. Il concerto segue la scia di spettacoli simili organizzati prima da Madonna nel 2024 e poi da Lady Gaga nel 2025 anche questi seguiti da folle oceaniche pronte a ballare sulla sabbia.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Shakira incanta Copacabana con un mega concerto gratuito: ma l’evento ha generato un ritorno economico milionario

Shakira protagonizará un megaconcierto gratuito en la playa de Copacabana, en Río de Janeiro

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