Shakira 2 milioni di persone a CopaCabana per il suo concerto | VIDEO

A CopaCabana si è svolto un concerto di Shakira che ha attirato un pubblico di oltre 2 milioni di persone. Le immagini del evento sono diventate virali online e mostrano la grande affluenza di spettatori presenti. L'artista colombiana si è esibita davanti a questa folla numerosa, creando un evento che ha catturato l'attenzione sui social media. La manifestazione ha coinvolto un pubblico di dimensioni eccezionali per un concerto all'aperto.

Stanno facendo il giro del web le sorprendenti immagini del concerto di Shakira a CopaCabana dove c'erano più di 2 milioni di persone Un concerto enorme quello diShakira a CopaCabana, la cantante si è esibita a Rio De Janeiro, per una tappa del suo tour mondiale, e ad accoglierla una grande folla pronta ad ascoltare la sua musica dal vivo e a ballare con lei. Per l’occasione sono accorse circa di 2 milioni di persone. Sono virali le immagini di Shakira che si affaccia dal suo balcone e vede questa grande quantità di gente che l’aspetta con trepidazione. Shakira'nin Brezilya'da verdigi ücretsiz konsere 2 milyondan fazla kisi katildi.🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Shakira, 2 milioni di persone a CopaCabana per il suo concerto | VIDEO HISTORIC MOMENTS: Shakira Performs to Massive 2 Million Crowd at Copacabana Beach Rio | AA14 Notizie correlate Shakira a Copacabana: concerto epico per 2 milioni di fanLa spiaggia di Copacabana si prepara a ospitare una delle performance musicali più attese del prossimo periodo, con Shakira che salirà sul palco il 2... Shakira in concerto gratuito a Copacabana, attesi milioni di fanLa popstar colombiana Shakira sarà protagonista di un grande concerto gratuito il 2 maggio sulla spiaggia di Copacabana, icona di Rio de Janeiro,... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Shakira sfida Madonna e Lady Gaga: a Copacabana il concerto dei record; Shakira da record a Copacabana: 2 milioni di spettatori per il concerto gratuito; Shakira in concerto a Rio sfida i record di Madonna e Lady Gaga; Per Shakira attesi due milioni di spettatori a Copacabana. Shakira da record a Copacabana: 2 milioni di persone al concerto gratuitoDopo Madonna nel 2024 e Lady Gaga nel 2025, Shakira è stata la protagonista del grande concerto gratuito annuale sulla spiaggia di Copacabana a Rio de Janeiro. gazzetta.it Shakira a Copacabana: 2 milioni di fan e show di droniShakira sulle orme di Madonna e Lady Gaga. La superstar colombiana conquista la spiaggia di Copacabana in un concerto gratuito che ha richiamato circa 2 milioni di persone, secondo il sindaco della ci ... ilgiornale.it Shakira ha incantato Rio de Janeiro con un mega-concerto gratuito sulla spiaggia di Copacabana. La regina del pop latino è stata accolta da una fragorosa ovazione da centinaia di migliaia di fan quando è apparsa su un palco di 1.500 metri quadrati, il più gr x.com Mega concerto gratuito di Shakira sulla spiaggia di Copacabana, a cui hanno assistito due milioni di fan. - facebook.com facebook