Sei cuccioli provenienti dalla Calabria sono arrivati nella provincia di Trieste e sono ora alla ricerca di una famiglia che possa adottarli. Le loro storie, i motivi del viaggio e le modalità del trasferimento sono state documentate dalle associazioni di tutela animale. Non sono stati forniti dettagli sui metodi di trasporto o sulle condizioni durante il viaggio, ma si sa che sono stati accolti in strutture di recupero locali.

? Cosa scoprirai Chi sono i sei cuccioli che hanno viaggiato dalla Calabria?. Come sono riusciti a raggiungere la provincia di Trieste?. Quali altri animali salvati dal macello aspettano visita a Samatorza?. Quando si può andare a conoscere i piccoli di persona?.? In Breve I cuccioli Macchia, Casper, Golia, Anubi, Velvet e Ares sono ospitati a Samatorza.. In via Samatorza 29 sono salvati anche un'asinella, due caprette, una cavalla e pecore.. Open day per incontrare gli animali il 10 maggio 2026 dalle 15:30 alle 18:30.. Contatti privati per adozioni al numero +39 393 713 1018 della responsabile Helena Costanzo.. A Samatorza, nella frazione di Sgonico, sei cuccioli provenienti dalla Calabria stanno cercando una nuova famiglia presso lo spazio Come nelle favole gestito da Helena Costanzo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sgonico, 6 cuccioli dalla Calabria cercano casa a Samatorza

Notizie correlate

Pacchero, Fusillo, Bucatino e Maccherone, i 4 dolcissimi cuccioli che cercano casa a MonzaI cagnolini sono disponibili per l'adozione e sono ospiti del rifugio gestito da Enpa in città.

Cuccioli di cane sequestrati dalla casa lager: donna denunciataCuccioli di cane in cattive condizioni igienico-sanitarie e di salute sono stati scoperti all’interno di un’abitazione situata nella zona periferica...