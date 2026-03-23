Pacchero Fusillo Bucatino e Maccherone i 4 dolcissimi cuccioli che cercano casa a Monza

I cagnolini sono disponibili per l'adozione e sono ospiti del rifugio gestito da Enpa in città. Le informazioni Si chiamano Pacchero, Fusillo, Bucatino, Maccherone. Ma non sono gustosi piatti di pasta ma quattro cuccioli in cerca di casa. Sono ospiti del rifugio dell'Enpa in città e ora aspettano una nuova famiglia. “Socievoli con le persone, giocherelloni e arzilli come tutti i giovani cani della loro età. Dovranno pian piano imparare a conoscere il mondo facendo le corrette esperienze seguendo le tappe di crescita. Anche a guinzaglio bisognerà portar pazienza in quanto non sono ancora ben capaci” spiegano dalla struttura, nella scheda informativa sull'adozione. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

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