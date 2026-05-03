Sforbiciata alle liste d' attesa | in 90 giorni richiamati 156mila pugliesi oltre 42mila rifiutano
Dopo tre mesi dall'inizio dei piani per ridurre le liste di attesa, sono state contattate circa 156.370 persone in tutta la regione, superando di circa 32.000 il numero previsto per la fine di giugno. Di queste, oltre 42.000 hanno rifiutato di ricevere il richiamo. Nei primi 90 giorni, sono stati richiamati circa 156.000 cittadini pugliesi, con un incremento rispetto agli obiettivi stabiliti.
A tre mesi dall’avvio dei piani sperimentali di recupero delle liste d’attesa sono 156.370 le persone complessivamente contattate, 32mila in più rispetto al target che era stato fissato per la fine di giugno.I recall sono stati 142.180 per visite ed esami e 14.190 per ricoveri ospedalieri.🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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