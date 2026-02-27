Avanti con i piani per il recupero delle liste d' attesa in Puglia | oltre 54mila cittadini richiamati in tre settimane

Dal 2 al 25 febbraio, in Puglia sono stati richiamati più di 54mila cittadini per il recupero delle liste d’attesa, mentre oltre 17mila prestazioni sono state effettivamente eseguite. I piani regionali prevedono il coinvolgimento di un gran numero di persone per ridurre le attese e garantire le prestazioni sanitarie programmate. La strategia si concentra sull’attuazione di questa iniziativa in tutto il territorio regionale.

