Recupero liste d' attesa oltre 91mila pugliesi richiamati da inizio febbraio | Raggiunto il 73% del target

Da inizio febbraio, oltre 91.500 pugliesi sono stati richiamati per anticipare visite, esami o ricoveri con priorità U e B. Finora, è stato raggiunto il 73% del target stabilito per il recupero delle liste d’attesa. La procedura ha coinvolto persone in attesa di prestazioni sanitarie, con il fine di ridurre i tempi di attesa e garantire un miglioramento nell’erogazione delle prestazioni.

Gli ultimi dati diffusi dalla Regione sul piano di smaltimento delle prestazioni. Fino all'11 marzo ad oggi sono state contattate, per l'anticipo della data fissata, 91.539 persone Da inizio febbraio, sono stati 91.539 i pugliesi in attesa di effettuare una visita o un esame con priorità U e B, o un ricovero, richiamati per anticipare la data della prestazione. E' quanto emerge dall'ultimo report della Regione Puglia sull'avanzamento del piano per il recupero delle liste d'attesa. Dal 2 febbraio allo scorso 11 marzo, rende noto la Regione, "tre persone su quattro" tra coloro che attendevano di effettuare una prestazione sono state ricontattate per l'anticipo, ovvero "il 73%" del target, fissato complessivamente a 124. 🔗 Leggi su Baritoday.it Articoli correlati "Liste d'attesa sanità: raggiunto il 73 per cento del target con i 'richiami'"I dati in un lancio stampa dell'agenzia regionale: è il risultato raggiunto dal piano straordinario di recupero varato dalla Regione Puglia il 2... Avanti con i piani per il recupero delle liste d'attesa in Puglia: oltre 54mila cittadini richiamati in tre settimaneSono stati oltre 54mila, dal 2 al 25 febbraio, i cittadini pugliesi richiamati nell'ambito dei piani regionali per il recupero delle liste d'attesa,... Aggiornamenti e notizie su Recupero liste Temi più discussi: Recupero liste d'attesa: la situazione in Puglia a un mese dal piano sperimentale - FoggiaToday; Recupero liste d’attesa: al Policlinico di Bari 352 prestazioni nel weekend tra tra visite e interventi; Riduzione liste d’attesa in Puglia: in un mese eseguite oltre 24mila prestazioni; Recupero liste di attesa: una domenica straordinaria da 92 prestazioni al Madonna delle Grazie di Matera. Liste d’attesa in Puglia, già contattato il 73% dei pazienti: oltre 41mila prestazioni anticipateProsegue il piano straordinario di recupero delle liste d’attesa avviato dalla Regione Puglia il 2 febbraio scorso. A poco più ... immediato.net Recupero liste d’attesa, tre persone su quattro contattate per anticipare visita o esameSecondo i dati diffusi nel piano straordinario di abbattimento varato dalla Regione assieme alle aziende sanitarie del territorio raggiunto il 73 percento del target con i recall. 23mila circa i rifiu ... lecceprima.it A che punto è il piano di recupero delle liste d'attesa - facebook.com facebook