I Giovanissimi Under 15 hanno subito ieri pomeriggio la loro prima sconfitta della stagione, interrompendo una serie di 28 vittorie consecutive. La squadra, guidata dal tecnico Vivarelli, aveva mantenuto un percorso senza sconfitte fino a questo momento. La partita si è conclusa con un risultato sfavorevole, segnando un cambio rispetto alle prestazioni precedenti. La squadra si prepara ora a reagire in vista delle prossime sfide.

E’ arrivata ieri pomeriggio la prima sconfitta stagionale dei Giovanissimi Under 15, la prima dopo 28 vittorie. I ragazzi di Vivarelli, al Bertoni, si sono arresi, 1-2, alla Sinalunghese, terza forza del girone (al secondo posto il Mazzola). Numeri comunque stratosferici quelli della giovane Robur: 84 i punti conquistati, con 205 reti realizzate e 15 subite. Numeri valsi la vittoria del torneo e il passaggio al campionato regionale. Vittoria del torneo e passaggio al campionato regionale anche per gli Allievi che hanno tagliato il traguardo battendo nello spareggio finale l’Unione Poggibonsese. Finale dolceamaro, invece, quello della Juniores che, classificatasi seconda, si è fermata al primo turno dei play off, battuta dal Montevarchi.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Settore giovanile. Prima sconfitta per i Giovanissimi del tecnico Vivarelli

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