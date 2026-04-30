Settore giovanile GabicceGradara crescono i baby Allievi in rimonta e Giovanissimi ok

Nel settore giovanile del Gabicce Gradara si registra un andamento positivo questa settimana. Le squadre dei più giovani hanno ottenuto tre vittorie, un pareggio e una sconfitta. In particolare, gli allievi sono riusciti a recuperare posizioni in classifica, mentre i Giovanissimi hanno conquistato una vittoria. I risultati testimoniano un momento di crescita e impegno delle formazioni giovanili della società.

Tre vittorie, un pareggio ed una sconfitta il bilancio settimanale delle formazioni giovanili del Gabicce Gradara. Allievi. Gabicce Gradara-Accademia dello Sport 3-2. Vittoria in rimonta per i ragazzi di Campanelli. Prossimo turno domenica mattina in trasferta contro Alma Fano. Allievi Cadetti. Villa San Martino-Gabicce Gradara 2-2. Pareggio e decimo posto per Gabicce Gradara. Partita equilibrata e combattuta con diverse occasioni, un palo colpito da Vitale e due belle parate di Valentini. Nella ripresa al 10’ gol di Vitale con una bella azione corale, pareggio della squadra di casa su rigore. A metà frazione Gabicce Gradara in vantaggio con Falcioni e a partita quasi conclusa il pareggio del Villa San Martino.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Settore giovanile. GabicceGradara, crescono i baby. Allievi in rimonta e Giovanissimi ok Notizie correlate Settore giovanile - "Allievi A». Titolo provinciale al Pieve S.PaoloUn traguardo che sembrava nell’aria già da qualche settimana, ma che ora si è concretizzato ufficialmente. Leggi anche: Settore giovanile - Il successo. Tau: "Allievi Elite» campioni regionali