Settore giovanile Primavera blitz a Cosenza e terzo posto Le firme di Agnissan Rondolini e Giardino

La squadra Primavera del Perugia ha ottenuto una vittoria importante a Cosenza con un punteggio di 3-1. Le reti sono state segnate da Agnissan, Rondolini e Giardino, contribuendo a portare i tre punti nel girone B. Con questa vittoria, il Perugia si posiziona al terzo posto in classifica, rafforzando la propria posizione nella corsa ai playoff.

Importante successo per la Primavera del Perugia che passa a Cosenza (3-1) grazie alle reti di Agnissan, Rondolini e Giardino e conquista 3 punti importanti nella volata playoff del girone B. Perugia avanti con Agnissan, che al 20?, nel cuore dell’area del Cosenza, anticipa con la punta l’intervento dei difensori avversari, insaccando il pallone alle spalle di De Sensi. Passano 3 minuti e il Cosenza trova il pari con Mazzulla. Prima del riposo Rondolini riporta in vantaggio i biancorossi, raccogliendo sul secondo palo il pallone, calciato in porta dopo aver controllato con il petto. Partita combattuta nella ripresa, con Giardino che al 29? si fa trovare pronto all’appuntamento con la terza rete del Perugia, che mette al sicuro il risultato. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Settore giovanile. Primavera, blitz a Cosenza e terzo posto. Le firme di Agnissan, Rondolini e Giardino Articoli correlati Settore giovanile. Primavera, tre gol e terzo posto. Reti di Agnissan, Berta e DottoriGrande successo a Pian di Massiano della Primavera biancorossa che fa il bis dopo il successo contro il Monopoli. Settore giovanile. La Primavera va, blitz a Monopoli. Barberini regala il terzo postoGIOIA DEL COLLE – La Primavera del Perugia riparte di slancio e con un blitz conquista il terzo posto in classifica. Tutto quello che riguarda Settore giovanile Settore giovanile. Primavera, blitz a Cosenza e terzo posto. Le firme di Agnissan, Rondolini e GiardinoImportante successo per la Primavera del Perugia che passa a Cosenza (3-1) grazie alle reti di Agnissan, ... lanazione.it Settore giovanile, altra sfida di vertice per la PrimaveraAltra sfida di cartello nel weekend del settore giovanile del Lecce. Dopo il pareggio 1-1 a Noceto, casa della Primavera del Parma, i ragazzi di mister Schipa ospiteranno l’Atalanta domenica alle 11. calciolecce.it