Settore giovanile Primavera tre gol e terzo posto Reti di Agnissan Berta e Dottori

La squadra Primavera ha conquistato il terzo posto grazie a una vittoria convincente a Pian di Massiano, dove ha segnato tre gol contro il Monopoli. La partita si è accesa con le reti di Agnissan, Berta e Dottori, che hanno portato la squadra a mantenere il suo ritmo positivo. Questo risultato arriva dopo la vittoria precedente, consolidando la posizione in classifica e dimostrando un buon stato di forma tra i giovani calciatori.

Grande successo a Pian di Massiano della Primavera biancorossa che fa il bis dopo il successo contro il Monopoli. Il Perugia supera 3-0 il Crotone e mantiene il terzo posto in classifica. La squadra di Giorgi sfiora in più occasioni il vantaggio in avvio, con Grimaldi autore di grandi interventi. Ma al 24? il portiere ospite, dopo aver respinto una conclusione di Dottori, nulla può sulla ribattuta di Agnissan, che trova la sua prima rete in questa stagione. Nella ripresa il Perugia trova il raddoppio al 12? con una irresistibile azione personale di Berta, che conquista palla a centrocampo, resiste a due tentativi di fallo degli avversari e, dopo una finta, di destro supera tutta la difesa del Crotone.