Settimana Velica Internazionale 2026 ultimo giorno di regate

Nell’ultimo giorno della Settimana Velica Internazionale di Livorno, si sono svolte le ultime prove in mare dedicate ai partecipanti. La manifestazione, iniziata qualche giorno fa, ha visto le imbarcazioni sfidarsi su percorsi stabiliti, con condizioni meteo che hanno influenzato le regate. Gli atleti si sono confrontati in diverse categorie, portando a termine le prove previste nella giornata di oggi.

Livorno, 3 mag. - (Adnkronos) - Ultime prove in mare per i regatanti della Settimana Velica Internazionale. Oggi si assegnano i titoli delle classi 420 e 470, per la quale la tappa di Livorno renderà definitiva la classifica della Coppa Italia 2026, valida anche per la qualificazione ai campionati mondiali ed europei della prossima estate. Giornata decisiva anche per i velisti diversamente abili, che scenderanno in acqua sulle classi Hansa 303, 2.4 MR e Martin 16. Seconda e ultima prova anche per il Trofeo “Chica loca”: una regata a bastone lungo la costa livornese. Sempre per la vela d'altura, ieri sono rientrati gli ultimi “Mini 650” che hanno partecipato in una classifica a parte alla Regata dell'Accademia Navale.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Settimana Velica Internazionale 2026, ultimo giorno di regate A vela do futuro chegou ao Rio (e é diferente de tudo) | #SAL #414 Notizie correlate Settimana velica internazionale 2026, il programma completo di regate ed eventi collateraliDal 24 aprile al 3 maggio, Livorno ospiterà l'edizione 2026 della Settimana velica internazionale, un evento che unisce sport a livello agonistico,... Settimana Velica Internazionale 2026, regate virtuali e la prestigiosa Ran 630 con Sailonline(Adnkronos) – In occasione della Settimana Velica Internazionale 2026, gli appassionati di vela hanno l’opportunità di partecipare alle regate online... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: A Livorno si apre la Settimana velica internazionale: il programma; Inaugurata la Settimana velica internazionale a Livorno; Settimana Velica Internazionale 2026, l'Este 39Atena vince la Ran 630; Settimana Velica: è partita la Ran 630, regata più lunga del Mediterraneo. Settimana Velica Internazionale 2026, ultimo giorno di regateLivorno, 3 mag. - (Adnkronos) - Ultime prove in mare per i regatanti della Settimana Velica Internazionale. Oggi si assegnano i titoli delle classi ... iltempo.it Livorno, via alla Settimana Velica Internazionale 2026 con la sfilata delle MarineTrentatré Paesi presenti all’apertura: città al centro della vela e della cooperazione tra forze navali Si è aperta a Livorno la Settimana Velica Internazionale 2026, con una cerimonia inaugurale che ... liberoreporter.it III Coppa Italia 420 – Classifica provvisoria dopo 6 prove Nel contesto della Settimana Velica Internazionale organizzata dall’Accademia Navale di Livorno, prosegue la III Coppa Italia 420 con condizioni impegnative e un livello tecnico molto alto in tutta la fl - facebook.com facebook