Settimana velica internazionale 2026 il programma completo di regate ed eventi collaterali

Dal 24 aprile al 3 maggio 2026, Livorno sarà la cornice della Settimana velica internazionale, un evento che prevede una serie di regate e attività collaterali. L'evento coinvolge competizioni sportive e iniziative legate alla cultura marittima e all'inclusività. La manifestazione si svolge nel porto e nelle aree limitrofe della città, attirando appassionati e giovani interessati alla vela e alla formazione nautica.

Dal 24 aprile al 3 maggio, Livorno ospiterà l'edizione 2026 della Settimana velica internazionale, un evento che unisce sport a livello agonistico, cultura marittima e inclusività, trasformando la città in un punto di riferimento internazionale per la vela e la formazione dei giovani. Grazie ad.🔗 Leggi su Livornotoday.it Notizie correlate Fede e tradizione nei riti della Settimana Santa 2026 a Ortona: il programma completo degli eventi che precedono la PasquaSi parte sabato 28 marzo, con la rappresentazione teatrale “La via del Calvario”, a cura della parrocchia di san Gabriele dell’Addolorata di Fonte... A Francavilla al Mare un mese di eventi per la Giornata Internazionale della Donna: il programma completoUn calendario ricco e partecipato, capace di intrecciare arte, pensiero, musica e impegno civile, dà forma alla rassegna dedicata all’8 marzo in... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Accademia Navale, sabato porte aperte alla cittadinanza; Antigua torna protagonista della vela con Sailing Week e Racing Cup: due eventi che segnano un nuovo equilibrio tra trad; Tre Golfi Sailing Week 2026, record con 211 partecipanti; Al via il Circuito Nazionale 24: appuntamento a Marina di Carrara con la Regata Nazionale Trofeo Nino Menchelli. A Livorno la Settimana velica Internazionale dal 24 aprileDal 24 aprile al 3 maggio, a Livorno si tiene la 'Settimana Velica Internazionale' 2026, un evento che unisce sport a livello agonistico, cultura del mare e inclusività, trasformando la città in un pu ... ansa.it Settimana Velica 2026: Livorno celebra vela, giovani e inclusioneRoma, 17 apr. (askanews) – Dal 24 aprile al 3 maggio 2026, Livorno ospiterà la Settimana Velica Internazionale (SVI 2026), un evento che unisce sport a livello agonistico, cultura marittima e inclusiv ... askanews.it Torna uno degli appuntamenti più attesi della stagione: la Settimana Velica Internazionale Dal 24 aprile al 3 maggio, la città di Livorno e Porta a Mare si animano con un ricco programma di appuntamenti che uniscono sport, cultura e intrattenimento. In ac - facebook.com facebook