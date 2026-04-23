Settimana Velica Internazionale 2026 regate virtuali e la prestigiosa Ran 630 con Sailonline

Durante la Settimana Velica Internazionale 2026, gli appassionati di vela possono partecipare alle regate virtuali sulla piattaforma Sailonline. Questa piattaforma consente di navigare e competere con altri velisti da diverse parti del mondo, offrendo un’esperienza online legata alle tradizionali regate in mare. Tra le competizioni in programma si trova anche la prestigiosa regata Ran 630, che si svolge in modalità digitale.

(Adnkronos) – In occasione della Settimana Velica Internazionale 2026, gli appassionati di vela hanno l’opportunità di partecipare alle regate online di Sailonline, la piattaforma virtuale che permette di navigare e competere con velisti di tutto il mondo. Anche senza salire su una vera imbarcazione, sarà possibile vivere l’emozione delle regate, confrontarsi con tattiche reali e.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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