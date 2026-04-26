Controlli sulla sosta nelle aree più sensibili di Verona | prosegue la campagna di Amt3

A Verona, la campagna di sensibilizzazione “Sosta Responsabilmente” promossa da Amt3 è in corso, con l’intento di informare gli automobilisti sulle zone della città soggette a controlli sulla sosta. Nei prossimi giorni, le aree più sensibili saranno monitorate più attentamente, con l’obiettivo di garantire il rispetto delle regole di parcheggio. L’attività di controllo si concentra principalmente nelle zone centrali e in alcune aree di particolare interesse cittadino.

Prosegue a Verona la campagna di sensibilizzazione “Sosta Responsabilmente”, promossa da Amt3 con l’obiettivo di informare gli automobilisti sulle aree urbane in cui, nei prossimi giorni, si concentreranno i controlli sulla sosta. Nel corso della settimana l’attenzione degli accertatori si.🔗 Leggi su Veronasera.it Notizie correlate Accertatori della sosta di Amt3, controlli intensificati in ZtlLa campagna di sensibilizzazione “Sosta Responsabilmente” continua a coinvolgere gli automobilisti veronesi, con Amt3 impegnata a segnalare le aree... Il caso Cerignola in Prefettura: chiesti servizi straordinari di controllo e pattuglie nelle aree più sensibiliSu richiesta del sindaco di Cerignola Francesco Bonito e dell’amministrazione comunale, la Prefettura di Foggia ha convocato per oggi pomeriggio il... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Falco, l’AI contro la sosta vietata: come funziona il sistema che legge le targhe; Non solo controlli sui pagamenti, gli ausiliari di Modena Parcheggi gestiranno multe e rimozioni; Lodi: pass a tempo per i veicoli in centro storico; Terni, notte di controlli sulla movida: più di cinquanta multe per infrazioni al Codice della Strada. STRETTA SULLA SOSTA: DAL 27 APRILE PIÙ POTERI AGLI AUSILIARI DEL TRAFFICONel video l’intervista a Giorgio Pintaudi, Ispettore Comando Polizia Locale Attenzione a come si parcheggia in città: dal 27 aprile, una disattenzione potrebbe costare più di una semplice multa sul pa ... tvqui.it Caos sosta nelle vie della movida. Giro di vite della polizia locale, settanta multe in centro storicoOltre settanta multe per sosta irregolare nelle zone della movida. È il bilancio dei controlli svolti nei giorni scorsi dalla polizia locale, che si è concentrata in particolare sulle vie del centro ... ilrestodelcarlino.it Autovelox distrutto tra Iseo e Polaveno: la Polizia rinforza i controlli x.com Ci saranno ulteriori controlli - facebook.com facebook