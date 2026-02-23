Una settimana di controlli sulla sosta attenzione al comparto Catena

Una settimana di controlli sulla sosta ha coinvolto il comparto Catena a Verona, a causa di numerose segnalazioni di veicoli in sosta irregolare. Gli agenti hanno verificato le aree più trafficate, sanzionando chi lascia l’auto in divieto o in zone riservate. La campagna “Sosta Responsabilmente” mira a sensibilizzare gli automobilisti sull’importanza di rispettare le regole di parcheggio. La polizia municipale intensifica gli interventi per migliorare la viabilità cittadina.

Amt3 prosegue la campagna di sensibilizzazione “Sosta Responsabilmente”: verifiche degli accertatori su stalli blu e bianchi Prosegue a Verona la campagna “Sosta Responsabilmente”, l’iniziativa con cui Amt3 informa gli automobilisti sulle aree della città che vengono sottoposte a controlli mirati da parte degli accertatori. In questa settimana, l’attenzione sarà concentrata sul comparto Catena, dove le verifiche riguarderanno sia gli stalli blu sia quelli bianchi. Negli stalli blu del comparto, la sosta resta a pagamento dalle 8 alle 20 nei giorni lavorativi, sabato incluso. Gli stalli bianchi, invece, sono utilizzabili solo in determinate fasce orarie e richiedono l’esposizione del disco orario con l’indicazione dell’orario di arrivo. 🔗 Leggi su Veronasera.it

