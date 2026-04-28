Croce Rossa Senigallia sulla ' spiaggia di velluto' un fine settimana di formazione e impegno per i volontari

Durante il fine settimana sulla spiaggia di Senigallia si è svolto un corso sperimentale riservato ai volontari della Croce Rossa Italiana in possesso di brevetto OPSA. L’evento ha previsto sessioni di formazione e momenti di condivisione, coinvolgendo i partecipanti in attività che mirano a rafforzare le competenze e la responsabilità. L’iniziativa ha visto la presenza di volontari impegnati in esercitazioni pratiche e incontri di aggiornamento.

SENIGALLIA - Non solo addestramento, ma anche condivisione, crescita e responsabilità: è questo il significato del Corso sperimentale PWC che si è svolto nel fine settimana sulla spiaggia di Senigallia, riservato ai volontari della Croce Rossa Italiana in possesso di brevetto OPSA, operatori.🔗 Leggi su Anconatoday.it Notizie correlate “Senigallia non si ferma mai”: l'offerta turistica della città 'dalla spiaggia di velluto' presentata alla BitSENIGALLIA - Il concept “Senigallia non si ferma mai” come emblema di una destinazione turistica fruibile dodici mesi all’anno grazie a un’offerta... Caso Luca Spada, la Croce Rossa respinge le ombre sulla gestione: "Mai ricevuti sospetti da volontari o dipendenti"Forlimpopoli (Forlì-Cesena), 17 aprile 2026 - Il Comitato di Croce Rossa Forlimpopoli-Bertinoro conferma la propria totale estraneità ai fatti,... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Si è svolto sulla spiaggia di Senigallia un corso per volontari della Croce Rossa; Fiera di San Ciriaco, Croce Gialla e Croce Rossa insieme tra premiazioni e assistenza sanitaria; La Fondazione Rosellini per la Letteratura Popolare festeggia trent’anni di storia: al via il ciclo di presentazioni Autori e Libri; CICLISMO / A Roma assolo dell’allievo senigalliese Davide Sdruccioli. Ciriachini ad Ancona, quattro benemerenze civiche tra Croce Gialla e Croce RossaCroce Gialla e Croce Rossa festa sul palco ad Ancona e assistenza sanitaria per la fiera Civiche benemerenze e assistenza sanitaria. (ANSA) ... ansa.it Addio a Marzia Piccinini: Croce Rossa in lacrime. Aveva 69 anni, lunedì l'ultimo salutoSENIGALLIA La Croce rossa italiana in lutto per la scomparsa di Marzia Piccinini. Aveva 69 anni. La ricordano con profonda commozione l’Ispettorato locale del Corpo delle infermiere volontarie Cri - ... corriereadriatico.it Grande successo per gli studenti del Liceo Mamiani alla Gara Regionale di Diritto Internazionale Umanitario (DIU) e alle Olimpiadi di Primo Soccorso organizzate dalla Croce Rossa Italiana - Marche! facebook