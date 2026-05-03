A Sesto, gli investimenti procapite sono cresciuti del 51%, mentre i pagamenti vengono effettuati in media in 23 giorni. Con un avanzo di amministrazione di circa 13 milioni di euro, si attendono dettagli su come verranno impiegati questi fondi. Contestualmente, l'opposizione critica l'aumento della pressione fiscale, sostenendo che questa scelta possa influire sui cittadini e sulle imprese locali.

? Cosa scoprirai Come verranno spesi i 13 milioni di avanzo di amministrazione?. Perché l'opposizione contesta l'aumento della pressione fiscale a Sesto?. Chi gestirà il nuovo organico di 500 dipendenti comunali?. Come influirà la velocità dei pagamenti sulle imprese del territorio?.? In Breve Investimenti 2025 superano i 20 milioni tra sicurezza, sociale, istruzione e manutenzione.. Pagamenti medi verso i fornitori completati in soli 23,2 giorni.. Variazione bilancio 2026-2028 prevede 13 milioni di avanzo per riqualificazione urbana.. Felice Cagliani e Yuri Maderloni criticano pressione fiscale e organico di 500 dipendenti.. Il sindaco Roberto Di Stefano ha presentato l’altra sera in consiglio comunale i nuovi indicatori finanziari di Sesto, evidenziando come l’investimento procapite sia cresciuto del 51% nel corso dell’ultimo anno.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sesto: investimenti procapite su +51% e pagamenti in soli 23 giorni

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