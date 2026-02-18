Addio a Filippo Perin morto a soli 51 anni

Filippo Perin è morto il 14 febbraio a soli 51 anni, lasciando Tollegno nel dolore. La sua scomparsa ha colpito molto la comunità, soprattutto perché lavorava come artigiano nel paese e amava dedicarsi alla cura del giardino di casa.

Tollegno nel Dolore: Addio a Filippo Perin, 51 Anni. Tollegno, piccolo comune in provincia di Biella, è in lutto per la scomparsa di Filippo Perin, avvenuta il 14 febbraio 2026 all'età di 51 anni. La sua morte, avvenuta presso l'Ospedale degli Infermi di Ponderano, ha lasciato un vuoto nella comunità, dove Filippo era conosciuto per la sua gentilezza e il suo spirito disponibile. Una Vita Spezzata Troppo Presto. La notizia della prematura scomparsa di Filippo Perin ha scosso profondamente Tollegno. La sua dipartita, dopo un periodo di malattia, ha colto di sorpresa molti, lasciando un dolore profondo tra coloro che lo conoscevano.