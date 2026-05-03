Servono locali convenzionati per aiutare i nostri infermieri

La chiusura della cucina della mensa del Franchini ha suscitato discussioni sui servizi destinati agli infermieri, evidenziando la mancanza di locali convenzionati dedicati a loro. La questione si intreccia con la gestione del territorio e le risorse disponibili, portando all’attenzione delle autorità le esigenze di chi lavora nel settore sanitario. La decisione di chiudere la cucina ha generato reazioni tra il personale, mentre le istituzioni valutano eventuali interventi.

La chiusura della cucina della mensa del Franchini diventa anche una questione di territorio. Dopo l’annuncio della riorganizzazione del servizio di ristorazione ospedaliera, con l’introduzione da giugno del vassoio personalizzato (preparato a Reggio) anche per i degenti montecchiesi, interviene Natascia Cersosimo, segretaria del Nursind, il sindacato degli infermieri, che lancia un appello diretto ai commercianti e ai titolari di locali della Val d’Enza. "Siamo molto dispiaciuti per la chiusura della cucina – afferma Cersosimo –. Si chiude anche un capitolo virtuoso nella storia dell’ospedale. Questa mensa ha servito pazienti e dipendenti per moltissimi anni.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Servono locali convenzionati per aiutare i nostri infermieri" Notizie correlate Ucraina, Zelensky: "Nostri esperti in Medio Oriente per aiutare contro i droni iraniani"L’Ucraina invierà esperti per fornire consulenza agli Stati Uniti e ai paesi del Medio Oriente su come respingere gli attacchi dei droni iraniani la... Sanità, Tiso(Accademia IC): “Carenza infermieri non si ferma: servono riforme”Carenza infermieri in Italia: allarme su pensionamenti e fuga all’estero, “servono interventi urgenti” “Negli ultimi anni, la carenza di infermieri... Tutti gli aggiornamenti Si parla di: Servono locali convenzionati per aiutare i nostri infermieri; Sagre nei borghi: dove andare e cosa assaggiare dal 20 al 26 aprile 2026. Servono locali convenzionati per aiutare i nostri infermieriLa chiusura della cucina della mensa del Franchini diventa anche una questione di territorio. Dopo l’annuncio della riorganizzazione ... msn.com