Sanità TisoAccademia IC | Carenza infermieri non si ferma | servono riforme

Un nuovo allarme sulla carenza di infermieri attraversa il settore sanitario italiano, con preoccupazioni legate ai pensionamenti e alla fuga di professionisti all’estero. La situazione richiede interventi immediati per affrontare il problema, che si aggrava di fronte alla mancanza di misure efficaci. I rappresentanti del settore chiedono riforme urgenti per arginare questa crisi che rischia di influenzare i servizi sanitari offerti ai cittadini.

Carenza infermieri in Italia: allarme su pensionamenti e fuga all’estero, “servono interventi urgenti”. “Negli ultimi anni, la carenza di infermieri in Italia si è trasformata da criticità latente a vera e propria emergenza nazionale. I dati più recenti mostrano un sistema sanitario sotto pressione, incapace di garantire un ricambio adeguato del personale e sempre più distante dagli standard europei. A peggiorare la situazione contribuisce il progressivo invecchiamento della forza lavoro: l’età media degli infermieri sarebbe di circa 46,5 anni, segnale di un ricambio generazionale insufficiente. Le prospettive future sono ancora più preoccupanti.🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Sanità, Tiso(Accademia IC): “Carenza infermieri non si ferma: servono riforme”

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Lo dichiara in una nota Carmela Tiso, portavoce nazionale di Accademia Iniziativa Comune e presidente della Associazione Bandiera Bianca. - facebook.com facebook