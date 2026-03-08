Ucraina Zelensky | Nostri esperti in Medio Oriente per aiutare contro i droni iraniani

Domenica il presidente ucraino ha annunciato che l’Ucraina invierà esperti agli Stati Uniti e ai paesi del Medio Oriente per offrire consulenza su come contrastare gli attacchi dei droni iraniani. La missione avverrà la prossima settimana e mira a supportare le strategie di difesa contro le minacce provenienti dall’Iran. Zelensky ha comunicato questa decisione senza ulteriori dettagli sul numero di esperti o le modalità operative.

L’Ucraina invierà esperti per fornire consulenza agli Stati Uniti e ai paesi del Medio Oriente su come respingere gli attacchi dei droni iraniani la prossima settimana, ha dichiarato domenica il presidente Volodymyr Zelensky. Parlando in una conferenza stampa a Kiev insieme al primo ministro olandese Rob Jetten, Zelensky ha affermato che gli esperti ucraini saranno “sul posto” per valutare la situazione, ma non ha specificato dove saranno ubicati né la data esatta del loro arrivo. Zelensky ha affermato che l’Ucraina aiuterà Washington e altri paesi con “i mezzi necessari, in primo luogo le competenze e l’esperienza delle nostre forze armate nella difesa contro i droni Shahed e i missili da crociera”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

