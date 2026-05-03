Servizio di ticket digitale per i pullman che parcheggiano a Viterbo | affidata la creazione per 35mila euro

A Viterbo è stato affidato a una ditta il progetto di un servizio di ticket digitale per i pullman che parcheggiano in città, con un investimento di 35 mila euro. L’obiettivo è facilitare le operazioni di accesso e sosta degli autobus, rendendo più semplice la gestione per gli organizzatori di viaggi di gruppo. La soluzione digitale mira a migliorare i processi e a rendere più efficiente il sistema di parcheggio dedicato ai mezzi turistici.

Viterbo prova a mettersi al passo con le grandi città d'arte italiane semplificando la vita agli organizzatori dei viaggi organizzati. Il Comune ha dato il via libera ufficiale alla creazione di un nuovo servizio telematico per il "digital ticketing" dedicato esclusivamente ai pullman che.🔗 Leggi su Viterbotoday.it Notizie correlate Trasporto pubblico a Viterbo, 5 nuovi bus elettrici per il centro e ticket digitale per i pullman turisticiIl trasporto pubblico cittadino cambia volto a Viterbo, con una serie di interventi finanziati dai fondi europei del Fesr 2021-2027. Viterbo, pullman pieno di studenti si scontra contro un treno: ci sono feritiPaura in provincia di Viterbo, dove nella mattinata di giovedì 19 marzo intorno alle 8. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Trenord, il biglietto si riceve su whatsapp; Da oggi il biglietto del treno arriva direttamente su WhatsApp; Trenord lancia il biglietto ferroviario su WhatsApp; Contact center Urp: nel i trimestre 2026 sale la richiesta di informazione digitale. Attivati i nuovi servizi digitali per la prenotazione dei corsi di formazione IRIDELab02/07/2025 - La Direzione Generale per l'Università, la Ricerca e l'Innovazione ha attivato a nuova procedura telematica che consente a diverse categorie di utenti di manifestare il proprio interesse ... regione.campania.it Servizio gratuito per i cittadini. Internet a portata di mano grazie al Punto Digitale FacileNei supermercati Unicoop Etruria aprono i Punti Digitali Facile: gli sportelli pensati per favorire l’alfabetizzazione informatica e ridurre il divario digitale tra i cittadini. A Follonica è stato ... lanazione.it Inoltre nell’ambito di servizio di controllo del territorio, gli agenti hanno identificato 203 persone, di cui 56 con precedenti - facebook.com facebook