Viterbo pullman pieno di studenti si scontra contro un treno | ci sono feriti

Nella mattinata di giovedì 19 marzo, alle 8.30, in località La Fornacchia, un autobus con studenti a bordo si è scontrato con un treno. L’incidente si è verificato in provincia di Viterbo, causando feriti tra i passeggeri del pullman. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione.

Paura in provincia di Viterbo, dove nella mattinata di giovedì 19 marzo intorno alle 8.30, in località La Fornacchia, un autobus pieno di studenti si è scontrato contro un treno. La dinamica è ancora in fase di accertamento, ma stando alle prime informazioni, l'autobus di linea della Cotral - diretto a Viterbo - si è scontrato a un passaggio a livello senza barriere con un treno, anch'esso della Cotral che fa la tratta da Viterbo alla capitale. Nell'urto sono rimaste ferite cinque persone, due delle quali, la macchinista del treno e un ragazzo che era sul pullman, sono stati trasportati all'ospedale Santa Rosa di Viterbo. Feriti lievemente altri 3 giovani, anche loro passeggeri del bus, che sono stati medicati sul posto dal personale del 118. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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