Serie D tre gol al Ghiviborgo Il Grifone chiude vincendo Sua pure la coppa Disciplina

Da sport.quotidiano.net 3 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Classica gara di fine stagione allo stadio "Elso e Rolando Bellandi", dove la capolista Grosseto fa passerella e si impone per tre a zero, al cospetto di un GhiviBorgo ormai appagato dalla salvezza raggiunta con due giornate d’anticipo, che fa ruotare i giovani a sua disposizione e non è ne preciso né fortunato nelle conclusioni a rete, al contrario della formazione di Paolo Indiani, cinica e spietata fin dall’avvio. Ospiti in rete dopo appena sette minuti: corner dalla destra, bomber Marzierli di testa anticipa tutti e batte Manzari. Ritmi blandi e poche emozioni, fino al 23’, quando Riccobono non sbaglia sotto misura e sigla il raddoppio. Troppo statica e distratta la retroguardia dei padroni di casa, che concede anche una buona opportunità a Lorenzini al 31’ e a Marzierli al 33’, ma la mira dei calciatori maremmani è fuori misura.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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