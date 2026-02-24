Federica Brignone vola in due finali di Coppa del Mondo | la sua disciplina resta in bilico

Federica Brignone conquista due finali di Coppa del Mondo, grazie alle sue eccellenti prestazioni sulle piste alpine. La sua vittoria deriva da mesi di allenamenti intensi e una condizione fisica ottimale. La sciatrice italiana si prepara ora a sfidare le ultime gare, puntando a migliorare la sua classifica generale. La sua determinazione resta alta mentre affronta le competizioni più importanti della stagione. La prossima sfida si avvicina rapidamente.

La stagione della Coppa del Mondo di sci alpino continua a offrire grandi emozioni, con Federica Brignone al centro dell’attenzione dopo la doppietta d’oro alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026. La campionessa valdostana è pronta a tornare in pista già questo fine settimana a Soldeu, dove prende avvio una tre giorni dedicata interamente alla velocità e orchestrata da una combinazione di discesa e due super-G. Soldeu, località di solide energie veloci in Andorra, ospita una tornata di discesa e due superG, aprendo una fase cruciale della stagione. Brignone punta a consolidare la sua presenza tra le protagoniste, in attesa delle tappe successive che delineeranno la corsa alle finali di Lillehammer. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Perché Federica Brignone è già qualificata di diritto a due finali di Coppa del Mondo: resta una disciplina in bilicoFederica Brignone si è già assicurata la qualificazione automatica a due finali di Coppa del Mondo grazie alle sue vittorie alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Federica Brignone può qualificarsi per le finali di Coppa del Mondo in discesa? E c’è la questione wild-card…Federica Brignone ha ottenuto punti preziosi in alcune gare di Coppa del Mondo, a causa di un infortunio che l’ha tenuta lontana dalle piste per mesi.

Gigante di Kronplatz: Brignone sesta, vince Sheib | Coppa del Mondo di Sci Alpino 2025/26

Gigante donne, Brignone vola nella prima manche: Goggia terza a CortinaFederica Brignone domina la prima manche del gigante olimpico di Milano-Cortina 2026: +34 centesimi su Duerr e +46 su Sofia Goggia. Italia protagonista sulle To ... sportface.it

Slalom gigante Federica Brignone vola, Camille Rast sbotta: «Quasi una gara juniores»Mentre Federica Brignone domina il gigante olimpico con una calma da campionessa e conquista il secondo oro, Camille Rast mastica amaro dopo il 12esimo posto e critica una pista che definisce «quasi d ... bluewin.ch

