Serie D | Ghiviborgo trionfa con 6 gol 3 di Mariotti! Pareggio al top

Il Ghiviborgo mette a segno una vittoria convincente segnando sei gol, tre di Mariotti, grazie a una prestazione offensiva energica. La squadra ha dominato il campo, sfruttando le occasioni create in attacco. Il risultato cambia il panorama della classifica, avvicinando le prime posizioni e intensificando la lotta per il secondo posto. La squadra si prepara ora alla prossima sfida, determinata a mantenere il ritmo.

Serie D: Ghiviborgo ruggisce, il duello per il secondo posto si fa più teso. La Serie D continua a regalare emozioni e risultati imprevedibili. La giornata di oggi, Domenica 22 Febbraio 2026, ha il Ghiviborgo dominare la scena con una prestazione convincente, mentre Seravezza Pozzi e Tau Calcio non sono riuscite ad andare oltre il pareggio. Il Camaiore, invece, ha incassato una sconfitta che complica ulteriormente la sua posizione in classifica. Il match più atteso era senza dubbio quello tra Seravezza Pozzi e Tau Calcio, una sfida cruciale per la lotta al secondo posto in classifica. Tuttavia, l'incontro si è concluso con un risultato di 0-0, un pareggio che lascia entrambe le squadre con l'amaro in bocca.

