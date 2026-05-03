Serie D la Reggina fallisce il ricorso | il campionato resta in corso

Il tribunale ha respinto il ricorso presentato dalla squadra di Serie D, confermando che il campionato proseguirà senza modifiche. La decisione si basa su alcune lacune procedurali emerse durante l’istruttoria, che hanno portato al rigetto del ricorso. Inoltre, il procedimento ha escluso due squadre, Savoia e Nissa, da eventuali decisioni o coinvolgimenti successivi. La vicenda si conclude con la conferma dell’andamento regolare del torneo.

? Cosa scoprirai Quali lacune procedurali hanno causato il rigetto del ricorso della Reggina?. Perché il tribunale ha escluso Savoia e Nissa dal procedimento?. Come influisce questa sentenza sulla validità dei punti del Messina?. Quando si terrà l'udienza decisiva per risolvere la disputa legale?.? In Breve Presidente Carlo Sica respinge istanza per vizi procedurali e mancato contraddittorio. Savoia e Nissa restano coinvolte nel procedimento per la validità dei risultati. Udienza di merito fissata per il 12 maggio 2026 presso il TFN. Ultima giornata di campionato confermata per il 2 maggio 2026. Il Tribunale Federale Nazionale della FIGC ha respinto l’istanza cautelare presentata dalla AS Reggina, confermando che l’ultima giornata di Serie D si disputerà regolarmente il 2 maggio 2026.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Serie D, la Reggina fallisce il ricorso: il campionato resta in corso Notizie correlate Il Tribunale Federale rigetta il ricorso della Reggina: nessuna esclusione dal campionato per il MessinaIl Tribunale Federale Nazionale della FIGC ha depositato in data odierna, 2 maggio 2026, un decreto monocratico con il quale ha dichiarato... Reggina-Enna, streaming gratis e diretta TV in chiaro? Dove vedere campionato Serie DOggi pomeriggio alle ore 15 allo stadio “Oreste Granillo” di Reggio Calabria si disputerà il match Reggina-Enna recupero della 30. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Scheda squadra Reggina 1914; Serie D, esposto Reggina contro il Messina: Campionato falsato; Reggina, ultima chiamata: il campo non basta, occhi puntati sul caso Messina · ilreggino.it; L'Ostiamare di De Rossi è promossa in Serie C. Caos Serie D, la Reggina denuncia il Messina: chiesto lo stop immediatoNuovo ricorso da parte della Reggina, che attualmente milita nel girone I di Serie D. Questa volta davanti al Tribunale Federale, contro l’Acr Messina, contestando presunte gravi irregolarità commess ... ilovepalermocalcio.com Serie D: promozione e retrocessione in novanta minuti. Il programma e la classificaLa Reggina chiude al Granillo contro il Sambiase. I tifosi annunciano la contestazione ... citynow.it Dalla serie non si butta via niente stasera pizze con un mixs di farine troppo buone Con cottura padella grill Che ne pensate amici miei - facebook.com facebook Serie C, gara-3: Pisogne festeggia la salvezza, Mazzano si arrende x.com