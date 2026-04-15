Reggina-Enna streaming gratis e diretta TV in chiaro? Dove vedere campionato Serie D

Oggi alle 15, allo stadio “Oreste Granillo” di Reggio Calabria, si giocherà il recupero della 30ª giornata tra Reggina e Enna. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva in chiaro e sarà disponibile anche in streaming gratuito. La sfida si svolge nel campionato di Serie D e rappresenta un momento importante per entrambe le squadre.

Oggi pomeriggio alle ore 15 allo stadio “Oreste Granillo” di Reggio Calabria si disputerà il match Reggina-Enna recupero della 30.a giornata del campionato di Serie D (girone I), che in classifica vede la squadra calabrese al terzo posto con 54 punti e a -6 dalla coppia di testa formata da Nissa e Savoia (60 punti),. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Livorno-Ternana, streaming gratis LIVE e diretta TV in chiaro? Dove vedere Serie C. Casertana-Benevento, streaming gratis e diretta tv in chiaro? Dove vedere Serie C.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Leggi anche: Reggina-Savoia, streaming gratis e diretta TV in chiaro? Dove vedere Serie D Reggina-Sancataldese, streaming gratis e diretta TV in chiaro? Dove vedere Serie DQuesta sera alle ore 20 allo stadio “Oreste Granillo” di Reggio Calabria, sarà in programma il match Reggina-Sancataldese, valevole per la 26.